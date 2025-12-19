График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 20–22 декабря в связи с проведением работ реконструкции станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» назначено с 2:00 20 декабря до 2:00 22 декабря строители демонтируют вспомогательные инженерные конструкции, которые возводились для строительства части подземного тоннеля, а также обустроят технологический проезд для техники.

На время работ будет закрыт участок 1 главного пути, движение организуется по соседним путям, что отразится на расписании. В этот период все пригородные поезда в сторону Подольска проследуют станцию Царицыно без остановки. Нескольким электричкам продлены маршруты до/от Курьяново. Ряд поездов временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.