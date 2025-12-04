График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменится 6–7 декабря

С 0:00 6 декабря до 4:40 7 декабря для ремонтных путевых работ на станции Перерва будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 0:00 до 5:00 6 декабря и с 0:00 до 4:40 7 декабря 2 главный путь на Нахабино будет закрыт от станции Калитники до Москворечья. С 5:00 6 декабря до 0:00 7 декабря — от Калитников до Перервы.

Поезда проследуют здесь в реверсивном режиме.

На Курском направлении большая часть поездов со стороны Подольска проследует до Царицыно, Курьяново, Перервы. На участке от Курского вокзала до Перервы интервалы движения увеличатся до 2,5 часов, на участке Курьяново — Царицыно до 1 часа, Царицыно — Подольск до 30 минут.

На Рижском направлении часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до Курского вокзала. Интервал движения частично увеличится до 20 мин.

Для пересадки на поезда в сторону Подольска рекомендуем использовать станцию Царицыно.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.