График ряда поездов Курского и Рижского направлений изменится 29–30 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 29–30 ноября в связи с продолжением работ по капитальному ремонту 1 пути на участке Подмосковная — Павшино. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» продолжительностью 24 часа назначено с 1:30 29 ноября до 1:30 30 ноября, в период которого продолжится укладка бесстыковых путей. Ранее железнодорожники демонтировали старую и уложили новую рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта на всем ремонтируемом участке. Всего будет обновлено 4,5 км пути.

На период работ движение поездов на участке Подмосковная — Павшино организуется по соседнему пути в реверсивном режиме.

В расписание внесены существенные корректировки. У некоторых поездов изменится количество остановок на маршруте, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам — от/до станций Тушинская, Москва-Пассажирская-Курская, Нахабино. Поезда МЦД-2 будут курсировать из Подольска до Курского вокзала с увеличенным интервалом. Часть электричек временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.