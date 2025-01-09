График ряда поездов 4 направлений изменится в связи с развитием инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Казанского направлений изменится с 9 января в связи с развитием инфраструктуры на участках Каналстрой — Вербилки, Савелово — Талдом, Люберцы-1 — Быково, станциях Можайск, Тестовская, Петровско-Разумовская, Икша и Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Савеловском направлении:

На перегоне Каналстрой — Вербилки 9 — 31 января с 9:50 до 13:50 и Савелово — Талдом Савеловского направления 13 — 21 января с 10:35 до 14:35 в будние дни продолжатся работы по усилению объектов энергообеспечения. В связи с этим ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам.

На станции Икша 9 — 31 января в будние дни с 9:50 до 12:50 будут вестись подготовительные работы для строительства моста, на время которых будет приостанавливаться движение по нескольким путям станции. Это также отразится на расписании: несколько поездов проследует по укороченным маршрутам.

На строящейся станции Петровско-Разумовская 10 — 12, 17 — 19, 24 — 26 января с 23:00 до 6:50 продолжится монтаж конструкций распределительного зала, фасадов конкорса, отделочные работы. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание, в том числе поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

На Белорусском направлении:

На станции Можайск работы по модернизации объектов энергообеспечения будут проводиться 10 — 17 января, кроме выходных, с 13:15 до 15:25. Движение поездов на участке Дорохово — Бородино будет организовано по одному пути. В связи с этим несколько поездов проследует по укороченным маршрутам.

На реконструируемой станции Тестовская до конца месяца продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 1:00 до 4:00. Это незначительно отразится на расписании.

На Горьковском направлении:

На станции Железнодорожная 9 — 31 января с 10:10 до 15:10 будут вестись работы по устройству схода конкорса на платформу № 4, опор, монтаж пролетного строения конкорса. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам.

На Казанском направлении:

На перегоне Люберцы-1 — Быково технологические «окна» назначены 10 — 31 января в интервале между 0:40 и 5:10 для проведения ремонтных работ, на период которых будут закрываться для движения 1, 2, 3 и 4 главные пути, пропуск поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-3: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, несколько поездов выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.