График пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 13 по 29 мая

В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Клин — Подсолнечная и обновлению пути перегона Боровенка — Окуловка с 13 по 29 мая по рабочим дням изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

У части пригородных поездов на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково изменится расписание. Часть поездов на участке от Зеленограда-Крюково до Твери будет отменена, а часть на этом участке проследует с отменой остановок.

Также часть пригородных поездов на участках Тверь — Бологое, Тверь — Торжок и Бологое — Угловка будет ходить по измененному расписанию.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.