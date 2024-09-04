График пригородных поездов двух направлений МЖД изменится с 6 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится с 6 сентября в связи с работами по строительству конкорса на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены по выходным дням с 23:40 6 сентября до 23:40 8 сентября, в те же часы 13-15, 20-22, 27–29 сентября. На время работ будет временно закрываться участок 13 пути, движение поездов будет организовано по соседним путям, что повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.