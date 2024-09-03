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График поездов на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 7–8 сентября

7–8 сентября для работ по переключению Киевского вокзала на систему микропроцессорной централизации будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 4:00 7 сентября до 4:00 9 сентября на 47 часов будут закрыты все пути на Киевском вокзале.

Изменения коснутся поездов дальнего пригорода Киевского направления, следующих по 3, 4 путям. Вместо Киевского вокзала поезда будут ходить от/до конечной станции Аминьевская. Часть проследует только до Апрелевки, часть — отменена.

Все рейсы от/до терминала Внуково (бывший аэроэкспресс) будут выведены из расписания.

Движение поездов МЦД-4 сохранены в полном объеме.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.