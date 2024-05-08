График поездов на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 11 мая

11 мая для работ реконструкции стрелочных переводов на станции Железнодорожная будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 23:50 10 мая до 23:50 11 мая на сутки будет закрываться 13 путь и 3 главный путь на станции Железнодорожная (пути у старой платформы № 3).

На Киевском направлении и центральном участке МЦД-4 часть поездов со стороны Апрелевки проследуют укороченным маршрутом до станции Марьина роща. Некоторые поезда будут выведены из расписания. Поезда дальнего пригорода Киевского направления будет курсировать без изменений.

На Горьковском направлении поезда не будут прибывать и отправляться с платформы № 3 (старой платформы). Около 20% поездов выведены из расписания, интервал в течение дня увеличен до 30 минут. Некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Нижегородская. Скорректированы время прибытия/отправления у пригородных поездов дальних зон и экспрессов.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.