График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится с 22 июля

С 22 июля до утра 12 августа для работ по строительству пешеходного моста на станции Царицыно и возведению временной платформы будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В эти дни будет закрыта платформа № 2, путь № 10 станции Царицыно, куда прибывают транзитные поезда на Москву, для которых Царицыно не является конечной станцией.

В связи с этим отменяется посадка/высадка пассажиров на Царицыно для всех транзитных электропоездов, следующих в сторону Нахабино.

Из Подольска до Царицыно пассажиры могут добраться на поездах с конечной станцией Царицыно.

Будут назначены 2 дополнительных поезда Подольск-Царицыно отправлением в 7:07 и 8:25 и прибытием на платформу № 4 в 7:30 и 8:50 соответственно. Они проследуют без промежуточных остановок.

Пассажиры с ж/д абонементами до Царицыно смогут выйти на станциях Печатники, Новохохловская, Москворечье, Текстильщики.

Пассажиры, которые едут до станции Царицыно в сторону Москвы на транзитных поездах, могут выйти на станции Курьяново и пересесть на встречный поезд на той же платформе. Для проезда от станции Царицыно в сторону Нахабино — проехать до станции Покровское и также пересесть на встречный поезд, доплата в данном случае не потребуется, для перехода обратитесь к сотрудникам у турникетов.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.