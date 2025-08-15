График поездов изменится на трех направлениях в Московском регионе 15–16 августа

С 23:00 15 августа до 9:00 16 августа для работ по смене стрелочного перевода на станции Одинцово будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В указанное время на 10 часов будет закрыт 1 путь станции. Поезда в область по станции проследуют по пути на Москву.

На Белорусском направлении

После 22:00 интервалы движения частично увеличены до 40 минут, с начала движения и до 8.00 — до 50 минут, с 8:00 до 10:00 — на 30 минут.

На Савеловском направлении:

В период закрытия интервал движения частично увеличен до 30 минут. Часть поездов со стороны Лобни проследует от/до Савеловского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.