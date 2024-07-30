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График поездов изменится на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях в августе

1–31 августа для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В будни с 19:00 до 6:30 поочередно будут закрываться главные пути на участке от Савеловского вокзала до станции Бескудниково:

1—2, 12—16, 26—30 августа закрыт первый главный путь в сторону Одинцово;

5—9, 19—23 — второй главный путь в сторону Лобни.

В это время поезда будут следовать на участке в реверсивном режиме.

На Савеловском и Белорусском направлениях некоторые поезда выведены из расписания. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Лобни и Бескудниково и Белорусского вокзала соответственно.

На Савеловском направлении интервалы движения после 19:00 увеличатся до 20 минут, после 23:00 — до 1 часа, до 6:30 — до 20 минут.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличены до 30 минут, после полуночи — до 1 часа, до 6:30 — до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.