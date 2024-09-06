График некоторых поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 7 и 8 сентября

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры на участке Бологое — Москва 7 и 8 сентября 2024 года изменится график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Часть поездов из на участке Зеленоград-Крюково — Москва и Москва — Тверь будет отменена, часть — проследует по укороченному маршруту.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.