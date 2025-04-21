График движения ряда поездов на Ленинградском направлении изменится 26 апреля

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В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Ленинградском направлении 26 апреля изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва — Подсолнечная Ленинградского направления и на участке Бологое — Сонково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены, а часть поездов проследует укороченными маршрутами.

Часть поездов на участке Москва — Подсолнечная — Москва будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок.

Пригородные поезда на участке Бологое — Сонково проследует с отменой остановок на участке Бежецк — Сонково.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.