График движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 11 августа

С вечера 11 августа по 7 сентября ежедневно для работ по капитальному ремонту пути на участке «Химки — Ховрино» и усилению контактной сети на участке «Зеленоград-Крюково — Ленинградский вокзал», реконструкции и строительства городских автопутепроводов, а также реконструкции станции Раменское будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В эти дни в ночное и вечернее время будут закрываться все главные пути на участке Зеленоград-Крюково — Ленинградский вокзал, а также в ночное время будут производиться работы по модернизации инфраструктуры на станции Раменское.

По станции Митьково с 22:00 до 7:00 часть поездов МЦД будет выведена из расписания, интервалы движения поездов частично увеличатся до 20 минут.

Сокращен режим работы, со станции Митьково последние поезда отправятся в сторону Ипподрома в 00:32, в сторону Зеленограда-Крюково — в 00:12.

Из-за отмен последних поездов МЦД сокращен режим работы с ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково. Поезда от/до Казанского вокзала сохранены, интервал движения частично увеличится до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.