График движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 23–24 ноября

23–24 ноября для работ по реконструкции станции Раменское будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 7:00 23 ноября до 4:00 24 ноября будет закрыт 1 главный путь (из Москвы) между станциями Ипподром и Быково. С 4:00 24 ноября до 4:00 25 ноября будет закрыт 2 главный путь (на Москву) на этом участке. Поезда МЦД проследуют здесь в реверсивном режиме. Часть поездов МЦД выведена из расписания, режим работы сокращен. В течение дня интервал движения по станции Митьково увеличен до 1 часа 20 минут.

На Казанском направлении основные изменения коснутся участка Ипподром — Люберцы. Поезда дальнего пригорода здесь проследуют по 3, 4 главным путям и не будут останавливаться на станциях Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская в обе стороны и на Фабричной при движении на Москву.

В течение дня на участке Раменское — Быково по 1 и 2 путям интервал движения увеличен до 1 часа 20 минут, на участке от Быково до Панков — до 50 минут, от Панков до Казанского вокзала — до 20. Часть поездов проследует укороченным маршрутом от/до станций Панки (островная платформа), Быково (островная платформа). Для проезда доступны поезда дальнего пригорода, следующие по 3 и 4 путям с остановками Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино. Поезда дальнего пригорода из Москвы проследуют станцию Ипподром без остановки.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.