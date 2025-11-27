График движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится 29 ноября

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры станции Москва Пассажирская-Казанская Московской ЖД 29 ноября изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте следования с начала движения поездов и до 07 час. 30 мин., часть поездов, которые обычно следуют до Ипподрома будут следовать укороченными маршрутами до/от станции Митьково, в остальные часы интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15 минут.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.