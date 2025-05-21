График движения поездов МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД изменится 23–25 мая

В связи с проведением работ по II главному пути от станции Митьково до станции Останкино с 23 по 25 мая изменится расписание движения пригородных поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будет отменена на всем маршруте следования. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30 минут.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.