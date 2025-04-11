График движения поездов Ленинградского направления изменят с 11 по 14 апреля

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД по станции Зеленоград-Крюково с 22:00 11 апреля и до 05:00 14 апреля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отменены, а часть проследует укороченными маршрутами от/до Сходни и Химок. Интервалы движения в течение дня будут увеличены до 30 минут, а после 22:00 — до 40 минут.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.