График движения поездов Ленинградского направления изменится 29 и 30 ноября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД 29 и 30 ноября; а также с 1 по 5, 08, 10, 12, 15, 17, 19 декабря изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всем маршруте следования, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.

Пригородные поезда № 7204/7203 и 7206/7205 на участке Тверь — Торжок — Тверь проследуют укороченным маршрутом.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.