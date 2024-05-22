График движения поездов изменится на Рижском и Савеловском направлениях 25–26 мая

25–26 мая будет скорректирован график движения пригородных поездов на Рижском и Савеловском направлениях. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

На Рижском направлении будут назначены компенсационные автобусы 25, 26 мая от вокзала Волоколамска отправлением в 19:55; 26 мая — от вокзала Волоколамска отправлением в 19:20; 25 мая — на Савеловском направлении от станции Савелово (Кимры) отправлением в 16:30, 18:10, 19:30, 20:50; 25 мая — от станции Талдом отправлением в 16:00, 18:10, 19:10, 20:20, 21:45, 23:20; 26 мая — от станции Савелово (Кимры) отправлением в 2:35, 4:15, 5:50; 26 мая — от станции Талдом отправлением в 0:40, 1:25.

В зависимости от рейса на маршрут могут выйти один или два автобуса.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Пассажирам нужно обратить внимание, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.