Готовность Северного обхода Лобни достигла 85%

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства автодороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» — «Рогачевское шоссе». Речь идет Северном обходе Лобни, который построен уже на 85%, сообщила пресс-служба ведомства.

Объезд города начали строить в августе 2021 года. Полностью Северный обход Лобни охватывает 16,5 километра, включая съезды и зоны реконструкции. Проект состоит из трех этапов.

Первые два уже завершены: построили путепровод через железную дорогу, который решил проблему многочасовых пробок на железнодорожном переезде. Время въезда и выезда из города сократилось с полутора часов до 20-30 минут.

В рамках второго этапа были модернизированы участки Лобненского и Старошереметьевского шоссе, а также Авиационнуая улица. Теперь от Лобни до Шереметьево можно доехать в четыре раза быстрее — лишь за 10 минут.

В настоящее время идет реконструкция на Краснополянском шоссе — рабочие производят устройство щебеночного основания из щебня изверженных пород, бортового камня, ведут строительство дождевой канализации.

На эстакаде на развязке с Рогачевским шоссе ведется окраска металлоконструкций внутри пролетного строения, нанесение обмазочной гидроизоляции ростверка, его бетонирование, армирование стены.

Завершить строительство Северного обхода согласно проекту должны в 3-м квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.