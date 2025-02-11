Готовность путепровода в подмосковной Аникеевке достигла 80%

Строительство долгожданного путепровода в Аникеевке уже выходит на завершающую стадию, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

На данный момент дорожные службы уже приступили к монтажным работам по гидроизоляции на одном из пролетов. Сейчас строительная готовность столь важного для всей инфраструктуры округа объекта составляет около 80%. До окончания строительства осталось немного — и жители увидят всеми с нетерпением ожидаемый результат.

Путепровод, длина которого составит 410 метров, будет расположен в створе улицы Аникеевской.

Он будет построен с учетом масштабного плана по развитию МЦД-2 «Нахабино — Подольск». Этот план позволит на годы вперед обеспечить безопасное, комфортное и, что главное, бесперебойное движение транспорта между двумя частями Аникеевки.

Плановой открытие одного из ключевых объектов транспортной системы округа должно состояться во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.