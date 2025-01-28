Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

Во втором и третьем чтении Госдума приняла закон, который позволит оформлять извещение о ДТП в электронном формате по европейскому протоколу. Сделать это можно будет через мобильное приложение страховщиков или через «Госуслуги», пишет РИА Новости .

На данный момент автомобилисты могут заполнить извещение о происшествии только через портал государственных услуг. Однако новый закон существенно расширит эти возможности — теперь водители смогут обойтись без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных форм, используя мобильные приложения страховщиков с поддержкой ЕСИА.

Законодательный акт вступит в действие непосредственно после его публикации в официальных источниках, делая процесс оформления европротокола более удобным и современным.

Российский союз автостраховщиков подчеркивает важное нововведение: теперь значительно больше водителей получат доступ к оформлению европротокола через интернет.

Автомобилисты могут использовать не только информационные системы РСА, но и официальные порталы страховых компаний, включая их мобильные приложения. Для удобства пользователей предусмотрена авторизация через систему ЕСИА. При этом все электронные извещения должны соответствовать единой форме, утвержденной Банком России.

Оформление европротокола включает два ключевых этапа. Водители должны сделать фотографии происшествия через специальное мобильное приложение и заполнить извещение о ДТП.

Министерство цифрового развития определяет правила подключения к Единой системе идентификации и аутентификации. После вступления в силу новых положений страховые организации получат возможность интегрировать свои системы с ЕСИА для внедрения данной функции в собственные приложения. Внедрение этого сервиса особенно привлекательно для страховых компаний, так как значительно упрощает процесс оформления документации при ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и последующее получение страховых выплат пострадавшей стороной.