Госавтоинспекция провела рейд по проверке детских кресел в Одинцово

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели в минувшие выходные рейд «Детское кресло» на улицах Одинцово, направленный на профилактику нарушений правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рейда автоинспекторы проверяли наличие детских удерживающих устройств в автомобилях, а также соответствие кресел росту и весу детей. С водителями провели разъяснительные беседы о требованиях правил дорожного движения и важности правильного выбора автокресла.

Всем участникам дорожного движения раздали памятки и наклейки «Ребенок в автомобиле» для повышения внимания на дороге.

Главная цель мероприятия — убедить родителей, что использование детского автокресла является необходимым условием для сохранения жизни и здоровья ребенка при дорожно-транспортных происшествиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.