Госавтоинспекция проведет в Реутове два профилактических мероприятия

В конце августа Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» проведет в Реутове два профилактических мероприятия. Они пройдут в период с 19 по 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время мероприятия «Автобус» проверят соблюдение водителями режима труда и отдыха и техническую исправность автобуса. Особое внимание уделят профилактике нарушений правил дорожного движения при перевозке

пассажиров.

Мероприятие «Встречная полоса» будет направлено на сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Этот опасный маневр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях, поэтому у инспекторов ДПС на особом контроле будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено.

Как напоминают в Госавтоинспекции, согласно ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд на встречную полосу движения предусматривает штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.