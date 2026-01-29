Госавтоинспекция Подмосковья запустила опрос по безопасности юных пассажиров автомобильного транспорта. Его цель — узнать, насколько хорошо родители знают правила перевозки детей.

«Со 2 февраля 2026 года в Подмосковье стартует новый социальный раунд. Наша общая цель — сделать каждую поездку ребенка в автомобиле максимально безопасной», — отметили в ведомстве.

В рамках подготовки к раунду Госавтоинспекция запускает социальный опрос, чтобы узнать, насколько хорошо родители-водители знают правила перевозки детей и как они относятся к использованию детских кресел.

Для того, чтобы принять участие в опросе, нужно перейти по ссылке. Анкета анонимна и займет всего пару минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.