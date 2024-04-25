Госавтоинспекция Подмосковья: работа с байкерами помогает снижать аварийность

Госавтоинспекция Московской области семь лет подряд уменьшает аварийность на дорогах, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Виктор Кузнецов.

«Сотрудничество Госавтоинспекции и байкеров работает на снижение аварийности на дорогах», — сказал Кузнецов.

По его словам, на протяжении многих лет была задача искать взаимопонимания в сообществе байкеров. Несколько лет назад провели первое мероприятие с мотосообществом, чтобы его найти.

«Сотрудник Госавтоинспекции должен быть помощником мотоциклиста, сегодня моя крепкая дружба с Александром Залдостановым (известен как Хирург, глава мотоклуба „Ночные волки“ — ред.) позволила создать атмосферу взаимопонимания между нашими сотрудниками и байкерами», — добавил Кузнецов.

Он добавил, что армия мотоциклистов Залдостанова насчитывает 5,5 тыс. человек.

«Наши сотрудники оказывают содействие мотоциклистам. Сегодня огромная армия „ночных волков“ имеет понимание, что их руководитель и мы делам одно дело. Мы все работаем на государство, на государственную политику, которая сегодня помогает реализовывать проекты по безопасности дорожного движения, снижать аварийность», — заключил Кузнецов.

Наиболее аварийно-опасными с точки зрения совершения ДТП в Подмосковье являются следующие округа: Балашиха, Одинцовский, Солнечногорск, Химки, Домодедово, Истра, Подольск, Орехово-Зуевский и Мытищи.