Госавтоинспекция Подмосковья: работа с байкерами помогает снижать аварийность
Фото - © Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области
Госавтоинспекция Московской области семь лет подряд уменьшает аварийность на дорогах, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Виктор Кузнецов.
«Сотрудничество Госавтоинспекции и байкеров работает на снижение аварийности на дорогах», — сказал Кузнецов.
По его словам, на протяжении многих лет была задача искать взаимопонимания в сообществе байкеров. Несколько лет назад провели первое мероприятие с мотосообществом, чтобы его найти.
«Сотрудник Госавтоинспекции должен быть помощником мотоциклиста, сегодня моя крепкая дружба с Александром Залдостановым (известен как Хирург, глава мотоклуба „Ночные волки“ — ред.) позволила создать атмосферу взаимопонимания между нашими сотрудниками и байкерами», — добавил Кузнецов.
Он добавил, что армия мотоциклистов Залдостанова насчитывает 5,5 тыс. человек.
«Наши сотрудники оказывают содействие мотоциклистам. Сегодня огромная армия „ночных волков“ имеет понимание, что их руководитель и мы делам одно дело. Мы все работаем на государство, на государственную политику, которая сегодня помогает реализовывать проекты по безопасности дорожного движения, снижать аварийность», — заключил Кузнецов.
Наиболее аварийно-опасными с точки зрения совершения ДТП в Подмосковье являются следующие округа: Балашиха, Одинцовский, Солнечногорск, Химки, Домодедово, Истра, Подольск, Орехово-Зуевский и Мытищи.