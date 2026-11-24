До конца суток 25 ноября на территории Московской области прогнозируются снег, местами сильный, метель и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Московской области.

Водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, исключить резкие маневры и торможения.

Пешеходам — проявлять особую внимательность при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.