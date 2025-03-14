«Горки Ленинские» участвует в проекте по созданию зарядных станций для авто в музеях

Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в музеях. Первая электрозаправочная станция установлена около одного из въездов в музей и позволяет за 30 минут зарядить автомобиль до 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Установленная электрозаправочная станция обеспечивает параллельный заряд 3 автомобилей. Для удобства автолюбителей используются наиболее распространенные виды разъема.

«В музе-заповеднике «Горки Ленинские» появилась первая в регионе музейная зарядная станция для электромобилей. Мы уже протестировали ее работоспособность, подтвердили, что заряд идет. Появление ЭЗС на территории музея обусловлено развитием электротранспорта, экологической направленностью «Горок Ленинских», а также высоким спросом на подобного рода услуги со стороны электромобилистов», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

ЭЗС в музее-заповеднике «Горки Ленинские» установлена рядом с музеем «Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина» на пути следования к музейному визит-центру и подходит для всех видов электрокаров, кроме автомобилей с гибридным двигателем. Новая станция круглосуточно доступна для зарядки транспортных средств с электрическим двигателем.

Упрощены правила въезда на территорию для электромобилистов: необходимо показать ПТС на авто кассиру, получить бесплатный билет и проехать до зарядной станции.

«Сообщество электромобилистов каждый год растет, и зарядные станции в музеях становятся важность частью инфраструктуры. Посетителям удобно поставить автомобиль на зарядку и отправиться на экскурсию или прогулку по парку», — добавил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.