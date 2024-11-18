Горельефы в метро: исторические скульптуры найдены в электродепо «Измайлово»

На станции «Электрозаводская» вновь появились исторические горельефы, которые были демонтированы в середине XX века. Скульптуры «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» считались утерянными, но их нашли на складе электродепо «Измайлово», сообщает «Вечерняя Москва».

Хотя одна часть горельефа «Путейцы» была безвозвратно утрачена, специалисты восстановили ее по архивным фотографиям. Теперь горельефы установлены в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко отметила, что интересным артефактом является фрагмент фундамента Китайгородской стены, сохранившийся на выходе № 14 со станции «Китай-город». Этот белокаменный фундамент Варварской башни был обнаружен во время строительства метро и стал доступен для пассажиров.

«Именно расположение стен Кремля, Китай-города, Белого и Земляного городов определило все дальнейшее развитие транспортного каркаса Москвы», — отметила эксперт.

Оксана подчеркнула, что Китай-городская стена имеет значение не только как фортификационное сооружение, но и как часть исторической структуры города, определившей развитие московского транспортного каркаса.