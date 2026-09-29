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«Гоните, что ли?»: водителю насчитали почти 1 млн руб за парковку в Шереметьеве

Водителю насчитали почти 1 млн рублей за парковку на территории аэропорта Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подъезжает к терминалу для оплаты парковки. Затем водителю выставляют счет в 945 700 рублей.

«Вы что, гоните, что ли? Мне легче машину здесь вам оставить», — прокомментировал возмущенный мужчина.

При этом неизвестно, сколько машина простояла на парковке аэропорта.

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