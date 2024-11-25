Главгосстройнадзор проверил ход строительства дублера Пятницкого шоссе

Речь идет о первом этапе — «Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 «Россия», в ходе которого сделают обход деревень Юрлово и Аристово в городских округах Химки и Солнечногорск. Это позволит разгрузить самый напряженный участок Пятницкого шоссе — от деревни Светлые горы до деревни Юрлово. Современную автомобильную развязку строят в районе деревни Федоровка. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

В ходе первого этапа будет построен новый участок дороги протяженностью более 2,9 км, еще 1,3 км существующей дороги реконструируют. По проекту дублер Пятницкого шоссе будет четырехполосным и бессветофорным на всем протяжении. Ожидается, что разрешенная скорость на всем протяжении участка составит 90 км/час. В настоящее время автолюбители должны соблюдать ограничение в 50 км/час, а в часы-пик на отрезке от Светлых гор до Юрлово можно потерять до 1,5 часов.

Строительная готовность объекта сегодня составляет 20%. Завершить строительство нового участка дороги планируют к 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.