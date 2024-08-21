Глава Шатуры осмотрел территорию станции Кривандино

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Станция села Кривандино собирает пассажиров со всех окрестных деревень и поселков, но есть проблема — нехватка парковочных мест у станции. Глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий вместе с начальником шатурского теруправления Анной Авериной осмотрели участки с обеих сторон от ж/д путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Со стороны Кривандина Николай Прилуцкий дал поручение привести в порядок территорию — окосить, опилить сухостой, отсыпать ямы, выяснить собственников заброшенных зданий.

Со стороны поселка ЦУС «Мир» обстановка сложнее. Водители ставят машины прямо на дороге, невзирая на запрещающие знаки. Тем самым блокируют выезд автотранспорта с прилегающих домовладений.

На ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрен вопрос обустройства перехватывающей парковки. Николай Прилуцкий дал поручение подобрать участок и определить потребность в количестве машиномест. Территорию, примыкающую вплотную к путям, решено перекрывать для транспорта в целях безопасности пассажиров и водителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.