Глава Серпухова провел заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Руководитель городского округа Серпухов Алексей Шимко провел заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе заседания был проведен детальный анализ состояния аварийности на дорогах городского округа за первые девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники встречи подчеркнули, что обеспечение безопасности дорожного движения остается одним из приоритетных направлений работы администрации.

Особое внимание было уделено проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Члены комиссии обсудили комплекс дополнительных мер, направленных на повышение безопасности детей на дорогах и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Важным пунктом повестки дня стала подготовка дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду. Были рассмотрены вопросы:

технического состояния снегоуборочной техники;

обеспечения необходимыми реагентами;

организации своевременной очистки дорог от снега и наледи.

«От качественной подготовки к зимнему периоду зависит безопасность всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта», — подчеркнул глава городского округа.

Комиссия продолжит регулярный мониторинг ситуации на дорогах и реализацию мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.