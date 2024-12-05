Глава Раменского округа Малышев проверил работу автовокзала

Раменский автовокзал обслуживает межмуниципальные и пригородные маршруты. Каждый день вокзал принимает около 7 тыс. пассажиров. Накануне глава округа Эдуард Малышев проехал несколько остановок с коллегами в рамках рабочего визита, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эдуард Малышев отметил, что от жителей поступали жалобы по поводу очередей, которые возникают на перроне при ожидании автобуса 38-го маршрута Раменское — Бронницы.

По словам работников автовокзала, на маршруте присутствует достаточное количество машин, которые строго следуют расписанию. Чтобы дождаться автобуса не обязательно находиться на перроне. В период холодов это будет более удобным в теплом и уютном помещении автовокзала.

Глава Раменского округа проехал на автобусе несколько остановок. У него остались положительные впечатления, так как в салоне тепло, техника чистая. В текущем году парк межмуниципального автотранспортного предприятия № 4 города Раменское пополнился 8 новыми автобусами марок ЛиАЗ и Foton.

«Качество обслуживания пассажиров необходимо постоянно улучшать и совершенствовать. Продолжим отслеживать обращения раменчан и в случае необходимости оперативно реагировать», — написал Эдуард Владимирович в соцсетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.