Глава городского округа Пушкинский проверил ремонт на Московском проспекте

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами оценили работы на Московском проспекте в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба администраци округа.

Обход территории начался с Вокзальной площади. Оценили организацию кругового движения, разметку и камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра было принято решение привести в порядок рекламные конструкции — соответствующее поручение ответственным служба дал Максим Красноцветов.

«Участки, где работы завершены, сразу будут отсыпаны грунтом и засеяны газоном. Сейчас с целью обеспечения безопасности проводится поэтапный запуск светофорных узлов. Всего их пять, два уже в работе. После запуска всех узлов будет проведена настройка и анализ пропускной способности», — поделился Максим Красноцветов.

Участники рабочей встречи обсудили создание единого архитектурного облика улиц округа с соблюдением правил благоустройства в части общего имущества МКД. Важно, чтобы все колористические решения, выступающие конструкции (балконы, кондиционеры, рекламные вывески), цветные указатели на домах, конструкции на крышах домов (слуховые окна, трубы) были приведены к единому знаменателю. На 2025 запланированы работы по обновлению фасадов и кровель МКД вдоль Московского проспекта. Также будет усилена работа с председателями ТСЖ.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.