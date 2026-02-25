Глава объединения пассажиров рассказал, что будет с ценами на такси

Глава объединения пассажиров Зотов: с 1 марта цены на такси не изменятся

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что с 1 марта 2026 года резкого роста цен на такси не ожидается, однако в долгосрочной перспективе поездки могут подорожать, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 1 марта к работе в такси допустят только автомобили, набравшие необходимое число баллов локализации или произведенные по специнвестконтрактам. Требования распространятся на машины, внесенные в реестры после этой даты. Ранее зарегистрированные авто смогут работать до окончания разрешения. Для самозанятых в регионах сохранится квота в 25% на иномарки.

Илья Зотов заявил, что в краткосрочной перспективе рынок будет перестраиваться постепенно.

«За один день вряд ли что-то изменится. Именно с 1 марта не стоит ожидать резкого роста цен», — сказал он.

По его словам, отрасль пока не готова к нововведениям, в том числе из-за отсутствия окончательного перечня локализованных машин. В дальнейшем обновление автопарков может сократить число автомобилей на линии, что приведет к увеличению времени подачи и стоимости поездок.

Сильнее всего изменения могут затронуть города-миллионники, где таксопарки ориентированы на иномарки. В малых городах, где преобладают отечественные авто, эффект будет менее заметен.

