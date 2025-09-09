Глава Лыткарина Кравцов: осенью откроют еще два участка трассы ЮЛА

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов во время рабочий встречи доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что осенью заработают еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Его строительство продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Возведение ЮЛА — один из наиболее крупных концессионных проектов, который реализуют в регионе. Уже начал работать участок дороги от Ленинского до Лыткарино. Осенью планируется открытие еще двух. Первый — от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт «Домодедово»» (2,7 километров). Благодаря этому у жителей Видного получится быстрее на 20 минут доезжать до аэропорта и обратно.

Второй участок будет идти от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Его протяженность составляет три километра.

Оставшийся отрезок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» собираются запустить к концу 2025 года. Проводится обновление и парка общественного транспорта. За два года в округ передали 34 августа. 21 из транспортных средств — большого класса.

По словам Кравцова, «поехал» Октябрьский проезд. Благодаря этому получилось вывести транзитный транспорт. ЮЛА позволит уменьшить загруженность дорог.

Также был восстановлен и сделан асфальт на дороге. Он связывал Дзержинск и Лыткарино. До этого был только один выезд, однако теперь автомобилисты смогут двигаться в разные стороны. Ситуация значительно изменилась, добавил глава г. о.

Обновление инженерной инфраструктуры

Кравцов рассказал губернатору Подмосковья, что на 94% готовы реконструируемые очистные, чья мощность составляет 30 тыс. кубических метров в сутки. Позитивные изменения после запуска обновленного объекта заметят около 70 тыс. человек.

Заканчивается пуско-наладка. В 2026 году в городском округе Лыткарино собираются начать возведение водовода протяженностью около 13 километров. Благодаря этому улучшится водоснабжение в округе — охват составит 66 тыс. жителей, 333 многоквартирных дома.

Также в городском округе модернизируют 13 участков теплосетей протяженностью 4,2 километра, четыре ЦТП и проводят реконструкцию котельной №1. Суммарный охват населения составил более 47 тыс. местных жителей (316 многоквартирных домов и 32 соцобъекта).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.