сегодня в 20:18

Глава Лобни проверила работы по строительству новой дороги к мкр Восточный

Вместе с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Михаилом Шигабутдиновым глава городского округа Лобня Анна Кротова оценила строительство Северного подъезда, который соединит Северный обход Лобни и микрорайон Восточный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время специалисты проводят работы по подготовке основания: уже уложена песчаная подушка и ведется отсыпка щебня. Далее строители приступят к укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия и установке бортовых камней.

Первый участок дороги готов на 97%. Ежедневно на объекте задействованы 15 рабочих и 5 единиц техники.

Протяженность новой дороги составит около 500 м. Она значительно улучшит транспортную доступность жилого комплекса «Восточный», садовых товариществ «Лесная полянка» и «Птичка», а также парка и улицы Киово.

Полное завершение работ запланировано на конец года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.