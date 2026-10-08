Глава Лобни проверила готовность дорожных служб к зиме

Глава Лобни Анна Кротова 8 октября посетила базу компании «Стройметапроект» и оценила готовность техники, персонала и запасов противогололедных материалов к зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Стройметапроект» обслуживает семь региональных дорог общей протяженностью чуть более 55 км. Зимой на них будут работать 12 дорожных рабочих. По словам Анны Кротовой, персонал полностью обеспечен зимней спецодеждой.

К выезду готовы три комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывателями, трактор МТЗ с отвалом и щеткой, экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик «Бобкет» для уборки тротуаров и самосвал для вывоза снега.

На базе заготовлено 80 единиц ручного инвентаря. Это позволит при пиковых нагрузках оперативно перевести специалистов на работу в две-три смены. Запасы пескосоляной смеси сформированы в полном объеме.

«Главная задача — обеспечить безопасное и комфортное движение автомобилистов и пешеходов в любую погоду», — отметила Анна Кротова в своих социальных сетях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.