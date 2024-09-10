Глава Дубны оперативно отреагировал на просьбу жителей о дополнительном автобусе

Глава Дубны Максим Тихомиров оперативно отреагировал на просьбу жителей о запуске дополнительного рейса от остановки ул. Программистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно встречается с жителями городского округа, так на встрече в начале августа, которая состоялась во дворе дома № 15 по ул. Программистов к главе обратилась жеительница этого района и рассказала, что ей и многим ее соседям приходится долго добираться пешком до остановке, от которой можно рано утром уехать на правую часть города. Речь шла об остановке у спортивного комплекса «Радуга». Вопрос в работу немедленно взял Воднев Алексей Леонидович, отвечающий за работу транспорта.

В результате переговоров с АО «МОСТРАНСАВТО» в Дубне на автобусном маршруте № 11 «ул. Березняка — ЗЖБИиДК» изменили расписание рейсов.

Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», который ранее отправлялся в 06:10, теперь будет осуществляться в 06:04.

Также в расписание добавили рейс в 05:05 от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга». Это позволит синхронизировать расписание маршрута с электричками, следующими до Москвы.

С актуальным расписанием движения автобусов пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте АО «МОСТРАНСАВТО» или воспользоваться виртуальным помощником Мострансавто по номеру телефона 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.