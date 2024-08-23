Глава Депстроя Москвы Загрутдинов ответил, на каких станциях МЦД построят новые вокзалы
Фото - © Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) построят еще шесть вокзалов, сообщает «Российская газета».
По его словам, специалисты возведут станции «Петровско-Разумовская» МЦД-1, «Беговая» МЦД-1/МЦД-4, «Тестовская» МЦД-1, которую переименуют в «Москва-Сити», а также «Рижская» МЦД-2/МЦД-3/МЦД-4, «Серп и Молот» МЦД-2/МЦД-4 и «Царицыно» МЦД-2.
«С их пуском на каждой появятся крупные пересадочные узлы. Одним из таких транспортных хабов станет вокзал на Петровско-Разумовской, который сформируется в течение нескольких лет», — отметил глава Депстроя.
Загрутдинов уточнил, что транспортную доступность улучшат для жителей районов Марфино, Бутырский и Тимирязевский, где проживает около 200 000 человек. Новая станция позволит пассажирам первого диаметра быстро переходить в подземку без дополнительной оплаты.
Рафик Загрутдинов подчеркнул, что на всех вокзалах поставят навесы вдоль платформы, пассажирские терминалы с кассами, турникеты, туалеты, лифты и эскалаторы. В дальнейшем горожане смогут пересесть с Петровско-Разумовской на станцию МЦД-3, заключил руководитель Депстроительства.