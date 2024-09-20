Глава Бронниц поблагодарил Воробьева за содействие в строительстве автовокзала

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за содействие в строительстве нового автовокзала, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор провел рабочую встречу с главой муниципалитета, в рамках которой обсуждали развитие транспортной и социальной инфраструктуры, подготовку к осенне-зимнему периоду.

Развитие транспортной инфраструктуры является одной из важных тем для Бронниц. В 2023 году в городском округе открыли современный двухэтажный автовокзал, общая площадь которого составляет около 1,5 тыс. кв. м. Это в 15 раз превышает площадь старого здания.

Новый автовокзал оснащен большим залом ожидания, комнатой матери и ребенка, аптекой, ателье, камерой хранения, банкоматами и крытым перроном площадью 200 кв. м. Одновременно вокзальный комплекс может принимать порядка 100 пассажиров.

«Благодаря строительству нового автовокзала был развязан проблемный узел. Огромное вам спасибо, что в рекордно кратчайшие сроки у нас получилось построить его. Жители довольны», — обратился Лысенков к губернатору.

Он подчеркнул, что за 5 лет муниципалитет получил 33 новых современных и комфортабельных автобуса, оснащенных системой кондиционирования и другими удобствами. В 2024 году Бронницы получили 6 новых автобусов, которые были добавлены на маршрут №324, чтобы устранить сбой в расписании.

По словам главы Лысенкова, в настоящее время в городском округе ведется строительство развязки в Островцах. После ее завершения все проблемы с транспортом должны решиться.

В рамках встречи также обсуждалась тема образования. Глава Бронниц доложил, что в новом учебном году в городские школы и детские сады пошли более 5,4 тыс. детей. На сегодняшний день все 3 школы и 8 детсадов полностью укомплектованы учителями и воспитателями, а также необходимым оборудованием.

За последние 3 года в городском округе завершили капремонт старейшего детсада «Конфетти-Совхоз» на 87 малышей, дошкольное отделение «Радуга» городского лицея на 283 места и МАОУ «Лицей» на 883 ученика. Обновляются как средние специальные заведения, так и учреждения дополнительного образования. Продолжаются работы и по другим социальным объектам.

В 2025 году запланирован капитальный ремонт пристройки к городскому лицею на 100 мест, а в 2027 году планируется ремонт школы № 2 имени Н.А. Тимофеева.