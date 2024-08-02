Глава Балашихи Сергей Юров рассказал о планах реконструкции Носовихинского шоссе

Встреча главы городского округа с жителями микрорайонов Ольгино, Железнодорожный и Саввино прошла в школе № 14 ЖК «Центр-2». Одной из основных тем встречи стало развитие городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Разработана проектная документация на проведение работ от шоссе Ильича и до деревни Черное, до переезда на Восточное шоссе. Кроме того, разработан проект по строительству путепровода вместо тоннеля, ведущего с Носовихинского шоссе на Леоновское, а также проект по реконструкции самого Носовихинского и Разинского шоссе», — сказал Юров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день деньги выделены на реконструкцию участка от Керамической улицы до станции Железнодорожной и до проектируемого участка. В ближайшее время здесь начнутся работы. Вопрос о начале следующего этапа реконструкции будет решаться позднее.

Кроме того, на вопросы горожан в рамках выездной администрации отвечали замглавы Балашихи Михаил Объедков, Алексей Ковалев, Кирилл Тимашков, Максим Сидоркин, руководители и специалисты профильных управлений муниципалитета, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Выездные администрации регулярно проводятся в различных районах городского округа по поручению главы Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил глава региона.