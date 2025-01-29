Глава Балашихи Юров сообщил, как улучшится транспортная доступность округа

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в ходе открытой трибуны Мособлдумы «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области» рассказал, какие работы проведут на Новосовихинском и Щелковском шоссе.

«Через город проходят три основные трассы, которые связывают нас со столицей. Долгое время стоял сложный вопрос Новосовихинского шоссе, так как сегодня оно перегружено. Благодаря поддержке нашего губернатора и правительства Московской области найдено решение. Сегодня начинается реализация целого ряда мероприятий для бывшего города Железнодорожный, для южной части Балашихи», — сказал Юров.

Он уточнил, что речь идет о реконструкции Новосовихинского шоссе, ряда дорог в Железнодорожном, которые улучшат его транспортную доступность с упомянутом шоссе и новыми платными трассами М-12 и ЮЛА.

Что касается Щелковского шоссе, то Юров отметил, что в настоящее время рассматривается вариант его прохождения и расширения в створе. Также специалисты предполагают локальное расширение дороги в ее узких участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья уже полноценно готовятся к предстоящему ямочному ремонту.

«Власти региона видят большой объем работы и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации», — отметил губернатор.