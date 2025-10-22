Глафик движения ряда поездов Ленинградского направления изменят 26 октября-1 ноября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры с 26 октября по 1 ноября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте следования.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть поездов проследуют укороченным маршрутом, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.

Пригородные поезда № 7204/7203 и 7206/7205 на участке Тверь — Торжок — Тверь проследуют укороченным маршрутом.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.