ГК «Автодор» и Подмосковье готовят трассу М-12 к туристическому сезону

Госкомпания «Автодор», представители топливных операторов и операторов дороги, а также регионов, находящихся в зоне тяготения дороги М-12 «Восток», объединили усилия для подготовки трассы к майским праздникам и новому туристическому сезону. В число регионов вошла Московская область, сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ГК «Автодор».

Первая полученная статистика интенсивности движения на М-12 «Восток» показала, что еще нужно доработать для повышения комфорта водителей и пассажиров. Чтобы избежать затруднений на многофункциональных зонах в предстоящие дни пиковой нагрузки – праздничные майские выходные и летний сезон – проработан детальный план по оптимизации работы МФЗ на М-12. Для этого задействованные компании и региональные органы власти еще раз проинформируют автомобилистов о расположении многофункциональных зон и контейнерных АЗС. Заблаговременно будет проверено рабочее состояние всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов на многофункциональных зонах.

На время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала, при необходимости сотрудники будут в ручном режиме координировать поток клиентов на МФЗ. Они помогут автомобилистам и дадут простые рекомендации, которые позволят избежать очередей: сначала заправиться, а после сразу отогнать машину и уже спокойно пойти отдохнуть, перекусить, отвести детей на детскую площадку или размяться на уличных тренажерах.

На М-12 «Восток» функционируют 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке М-12 запроектировано 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены в среднем через каждые 50 км. Работа по созданию оставшихся МФЗ продолжается: на данный момент в разной стадии реализации находятся еще 10 объектов.

После полноценного запуска 810-километрового участка М-12 «Восток» от Москвы до Казани в декабре 2023 года сотни тысяч автомобилистов отправились в поездку по новой магистрали. Именно на предпраздничные и праздничные дни пришелся пик трафика на М-12. Так, 30 декабря прошлого года автомобилисты совершили более 90 тысяч поездок по всей протяженности новой дороги.

Строительство М-12 продолжается – в конце этого года она будет продлена до Екатеринбурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.