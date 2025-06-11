ГИБДД: для многих курьерских электровелосипедов нужны права, иначе их изымают

Более 90% проведенных экспертами курьерских средств индивидуальной мобильности (СИМ), по мощности являются мопедами, а для управиления ими нужны права категории «М», сообщил начальник управления ГУ ГИБДД МВД России по Москве Александр Быков.

Он подчеркнул, что если человек на таком СИМ нарушил ПДД, не имеет документов, либо прав на управление, то его транспортное средство будет изъято.

«Вообще, если говорить об электровелосипеде, это средство передвижения, которое приводится в движение с помощью мотора до 25 километров в час, а потом уже мотор отключается и включается мускульная сила, когда надо крутить педали. Вот это в классическом варианте, это электровелосипед», — сказал Быков.

По его словам, что касается непосредственно курьеров при доставке на транспортных средствах, которые называют электровелосипед, то там прежде всего оценивается внешний вид транспортного средства. Если инспектор видит усиленную электрическую батарею, отсутствие педалей, есть сомнения по мощности этого транспортного средства, то его направляют в экспертное учреждение.

Быков отметил, что по результатам экспертных проверок, около 95% транспортных средств курьеров превышают регламентированную мощность, и по закону относятся к мопедам.