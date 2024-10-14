Гержик рассказал о подготовке подмосковного автобусного парка к зимнему периоду

Подмосковный автобусный парк готовят к зимнему периоду. Уже сейчас проверяются системы охлаждения двигателей, системы отопления салона, регулировка дверей и т. д., рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Планируется завершить все проверки автобусов до конца октября. Кроме того, базы проверяются на наличие всего необходимого для бесперебойной работы зимой. 100% запас обеспечат до конца октября.

Гержик добавил, что алгоритм контроля ЦУР за работой транспорта в зимний период — это ежедневный мониторинг «горячих точек», а также переключение автобусов в час «пик» с наименее загруженных маршрутов при возникновении проблем на дорогах.

До конца года Подмосковье может получить еще более 300 автобусов. В 2024 году 794 автобуса обновят во всех ОМСУ.

Также Гержик рассказал, что идет подготовка к содержанию ж/д инфраструктуры к зиме. Ей занимаются службы и перевозчики ОАО «РЖД». До 1 ноября готовность к зимнему периоду, в том числе объектов пассажирской инфраструктуры и поездов будет осуществлена на 100%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.