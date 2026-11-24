сегодня в 11:25

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе таможенных органов при начислении утилизационного сбора. Автовладельцы получили требования о доплатах и пенях после оформления машин, сообщает Life.ru .

При проверке 293 автомобилей в зоне ответственности Южного таможенного управления гражданам предъявили требования доплатить более 284 млн рублей утилизационного сбора. Начисленные пени составили около 88 млн рублей.

Претензии возникли после изменения подхода к расчету сбора для некоторых машин, ввезенных через страны Евразийского экономического союза. Долгое время таможенные органы принимали платежи без специальной компенсационной формулы, а затем начали пересматривать прежние расчеты.

В декабре 2025 года Генпрокуратура внесла представление руководству Федеральной таможенной службы. Ведомство указало на недостатки таможенного контроля и финансовые последствия для граждан.

Ранее Life.ru направил запросы в Федеральную таможенную службу, Минпромторг и Генпрокуратуру, чтобы выяснить причины доначислений спустя месяцы и годы после покупки автомобилей.

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